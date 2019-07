Actualidade

O Presidente de Angola disse hoje, em Luanda, que procedeu a um "ligeiro refrescamento do executivo",para que os governantes recentemente nomeados possam contribuir para a resolução dos problemas do povo.

Este "ligeiro refrescamento do executivo" visou "imprimir um outro dinamismo no desempenho do mesmo", afirmou João Lourenço na cerimónia de tomada de posse dos novos ministros da Economia e Planeamento (Manuel Neto da Costa), do Interior (Eugénio Laborinho), da Agricultura e Florestas (António Francisco de Assis), do secretário de Estado para o Planeamento (Samahina de Sousa da Silva), dos governadores das províncias de Cabinda (Marcos Nhunga), do Cuando Cubango (Júlio Bessa), do secretário para os Assuntos Económicos do Presidente da República (Lopes Paulo) e do diretor-adjunto do Cerimonial do Presidente da República (Francisco Silveira).

"Estamos certos que qualquer um dos empossamos estão a altura de fazer com que esta pretensão seja de facto alcançada e que contribuam para a resolução dos problemas do povo", frisou.