Incêndios

O presidente da Câmara do Sardoal disse hoje à Lusa que o material distribuído no âmbito do programa "Aldeias Seguras" não tem qualquer "sentido prático", já que os oficiais de segurança locais não vão combater fogos.

Miguel Borges afirmou que foi um "disparate" entregar equipamento que não tem qualquer utilidade para pessoas que têm por função servir de ligação às pessoas que habitam nas aldeias, ajudar na sua orientação para lugares seguros e apoiar os que efetivamente combatem incêndios com indicações precisas sobre o terreno.

"O apoio que dão é longe e muito antes do fogo chegar", declarou, adiantando que as instruções que têm sido dadas aos oficiais de segurança locais é garantirem que as pessoas se sintam protegidas antes do fogo chegar às suas localidades, cabendo o combate aos bombeiros e grupos de intervenção que têm essa missão.