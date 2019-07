Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, agradeceu hoje ao Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, pelos apoios que o seu país tem dado à Portugal em vários processos de candidaturas e propostas em fóruns internacionais.

O chefe da diplomacia portuguesa, que se encontra em visita trabalho de dois dias na Guiné-Bissau, manteve hoje um encontro de cortesia com o líder guineense a quem, disse aos jornalistas, transmitiu os cumprimentos "das mais altas autoridades" de Lisboa bem como os agradecimentos pelos apoios.

"Sei do apoio que a Guiné-Bissau prestado à Portugal, um apoio naturalmente recíproco, mas cumpri-me a mim agradecer o apoio que tem prestado à Portugal no plano internacional, designadamente nas candidaturas e outras propostas", no quadro das Nações Unidas e outras organizações, observou Santos Silva.