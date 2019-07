Actualidade

O novo ministro do Interior de Angola, Eugénio Laborinho, apontou hoje, entre as várias prioridades do mandato que agora inicia, o "combate à droga pesada e contra os barões da droga".

Eugénio Laborinho falava à imprensa, no final da cerimónia de tomada de posse realizada pelo Presidente angolano, João Lourenço.

"A primeira tarefa é o combate à criminalidade, em matéria de trazer segurança à população. Segundo, ainda no âmbito da criminalidade, é o combate à droga pesada e contra os barões da droga", referiu o governante angolano nomeado esta semana.