O Movimento Jardim Martim Moniz, criado contra o projeto que previa estabelecimentos comerciais em contentores, em Lisboa, congratulou-se hoje com a decisão do presidente da câmara de não avançar com a empreitada.

Fernando Medina anunciou na quinta-feira, em reunião pública do executivo, a "decisão de não avançar com o projeto que tinha sido apresentado e de se iniciar um processo de concurso de ideias" para a "reconfiguração da Praça do Martim Moniz", na zona histórica da cidade.

Hoje, em declarações à agência Lusa, Susana Simplício, do Movimento Jardim Martim Moniz, aplaudiu a decisão do executivo municipal, liderado pelo PS, que vai ao encontro das pretensões do grupo.