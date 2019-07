Actualidade

A Câmara Municipal de Palmela, no distrito de Setúbal, anunciou hoje que a candidatura que o município fez à Rede das Cidades Criativas da UNESCO, na área da música, foi aceite.

"Ultrapassada a primeira fase, junto da Comissão Nacional da UNESCO, e a pré-triagem técnica, a candidatura de Palmela concluiu, com êxito, o seu processo de inscrição. Em conformidade com o processo de admissão, a candidatura será submetida a avaliação, com apresentação dos resultados em novembro", explica a autarquia, em comunicado.

A nota refere que o objetivo desta candidatura é "projetar o potencial criativo de Palmela", no distrito de Setúbal, e "trabalhar a música como um dos elementos estratégicos para o desenvolvimento sustentável do território".