Actualidade

Os canoístas sub-23 Sérgio Maciel, em C1, e Adriano Conceição, em K1, conquistaram hoje as medalhas de prata e bronze, respetivamente, nos Europeus de maratonas, aumentando para três os pódios de Portugal.

Em Decize, França, Sérgio Maciel, campeão do Mundo em 2018, terminou a prova a 51,41 segundos do ucraniano Denys Davydov, medalha de ouro com 1:50.39,99 horas, enquanto o polaco Mateusz Borgiel assegurou o bronze, a 2.32 minutos do vencedor.

Por seu lado, Adriano Conceição garantiu ao 'sprint' o derradeiro lugar do pódio, a 5.10 minutos do dinamarquês Mads Pedersen (1:52.51 horas), que bateu o compatriota Thorbjorn Rask por 32 segundos.