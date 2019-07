Actualidade

O Governo cabo-verdiano anunciou hoje que elevou a património nacional a língua cabo-verdiana crioula e o género musical tabanca, procurando garantir a sua preservação e uma futura candidatura a património da humanidade.

"Decidimos, através de um trabalho técnico sobre a proposta do Instituto do Património Cultural (IPC) elevar a língua cabo-verdiana a património imaterial, tal como fizemos com a morna, com o São João, e com um conjunto de bens culturais que nós consideramos que deve ser preservado", anunciou o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde, Abraão Vicente, em conferência de imprensa para dar conta das decisões saídas do Conselho de Ministros, realizado na quinta-feira.

Além do trabalho técnico do IPC, o ministro disse ainda que existe um manifesto nesse sentido assinado por oito dos 13 ex-ministros da Cultura desde a independência de Cabo Verde.