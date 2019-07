Actualidade

O Brasil é o segundo país do mundo, depois da Turquia, a implementar todas as medidas de luta contra o tabaco, segundo um relatório divulgado hoje e que assinala também progressos em Angola, Moçambique e Timor-Leste.

De acordo com o relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS), apresentado hoje no Rio de Janeiro, o Brasil tornou-se no "segundo [país] a implementar integralmente todas as medidas" da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco "no seu mais alto nível de consecução".

O Brasil, com uma percentagem de população fumadora de 11%, apresenta as melhores práticas na luta contra o tabaco com proibição de fumar em lugares públicos, proibição de publicidade a cigarros nos órgãos de comunicação social, programas de cessão tabágica generalizados, alertas de saúde nos maços e campanhas nacionais de prevenção do consumo.