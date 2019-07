Incêndios

O presidente da Câmara de Monchique, Rui André, desvalorizou hoje a utilização em situação de emergência dos 'kits' distribuídos pela Proteção Civil no âmbito do programa Aldeia Segura, considerando-os como de informação e sensibilização para casos de fogo.

No concelho de Monchique, no Algarve, os 'kits' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) foram distribuídos a cerca de 60 pessoas da freguesia de Alferce, um dos dois aglomerados populacionais considerados como aldeia neste município do distrito de Faro, no Algarve.

"Sinceramente, não considerámos que fossem para ser utilizados em caso de emergência, mas sim como informação sobre como as pessoas deveriam atuar em situações de fogo", afirmou o autarca social-democrata.