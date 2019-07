Incêndios

O incêndio que lavra hoje à tarde em Messines obrigou à evacuação de um parque de caravanismo no Paúl, concelho de Silves, disse à Lusa fonte da Proteção Civil, que não conseguiu precisar quantas pessoas foram retiradas.

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro adiantou que as pessoas foram retiradas cerca das 16:30 "por precaução e segurança", uma vez que o parque de caravanismo "estava na linha do incêndio".

O incêndio, que deflagrou na zona de Vale Figueira, em Silves, causou ferimentos num bombeiro, que sofreu queimaduras de segundo grau nos membros superiores quando combatia as chamas e está agora a ser assistido, acrescentou a mesma fonte.