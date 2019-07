Actualidade

A Sonae Capital registou 2,9 milhões de euros de prejuízo no primeiro semestre, uma melhoria homóloga de 8,6 milhões de euros, foi hoje anunciado.

"Fruto da melhoria da rentabilidade operacional, o resultado líquido consolidado registou uma melhoria de 8,6 milhões de euros no primeiro semestre de 2019, totalizando um valor negativo de 2,9 milhões de euros", indicou, em comunicado, a dona dos ginásios Pump.

De acordo com o documento, o volume de negócios consolidado atingiu 95,8 milhões de euros entre janeiro e junho, mais 3,5% face a igual período do ano anterior, destacando-se "o crescimento dos negócios de Energia, Fitness, Hotelaria e das Operações do Troia Resort".