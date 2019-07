Actualidade

As candidaturas à liderança do Fundo Monetário Internacional (FMI) podem ser apresentadas a partir de segunda-feira e até 06 de setembro, anunciou hoje a instituição, precisando que vai escolher o novo diretor-geral até 04 de outubro.

"O conselho executivo anunciou hoje que adotou um processo aberto, baseado no mérito e transparente para selecionar o próximo diretor-geral", indicou o FMI em comunicado.

A atual diretora-geral do FMI, Christine Lagarde, apresentou a sua demissão no passado dia 16, com efeitos a partir de 12 de setembro, para presidir ao Banco Central Europeu (BCE).