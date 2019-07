Actualidade

A Pharol (ex-Portugal Telecom) registou 24,8 milhões de euros de lucro no primeiro semestre, valor que compara com um prejuízo de 2,8 milhões de euros em igual período do ano anterior, foi hoje comunicado ao mercado.

"O resultado líquido atribuível aos acionistas da Pharol no primeiro semestre de 2019 foi um lucro de 24,8 milhões de euros e um prejuízo de 2,8 milhões de euros em igual período de 2018", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Nos primeiros seis meses do ano, o resultado antes de impostos, juros, amortizações e depreciações (EBITDA) da empresa liderada por Palha da Silva totalizou dois milhões de euros negativos, o que compara com os - 2,4 milhões de euros registados no período homólogo.