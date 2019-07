Eleições

O antigo líder do PSD Luís Filipe Menezes vai ser, simbolicamente, o primeiro suplente da lista de candidatos a deputados pelo Porto, no mesmo círculo do presidente Rui Rio, disse hoje à Lusa fonte oficial social-democrata.

Rui Rio já tinha sido hoje oficialmente confirmado à Lusa como 'número dois' na lista do partido pelo Porto, com a advogada Catarina Rocha Ferreira a ocupar o terceiro lugar. O cabeça de lista pelo Porto, Hugo Carvalho, 28 anos e presidente do Conselho Nacional da Juventude, foi anunciado no final de junho.

Luís Filipe Menezes e Rui Rio reaproximaram-se em janeiro, no Conselho Nacional extraordinário em que o atual presidente conseguiu fazer aprovar uma moção de confiança à sua direção com 60% dos votos.