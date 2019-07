Incêndios

A Autoestrada 2 (A2) foi reaberta hoje no sentido norte-sul em Messines, no Algarve, e duas das três frentes do incêndio que obrigou à interrupção da circulação estão em fase de rescaldo, disse fonte da Proteção Civil.

O incêndio que deflagrou hoje à tarde na zona de Vale Figueira, concelho de Silves, no distrito de Faro, tinha obrigado ao corte da A2 nos dois sentidos, mas o trânsito já tinha sido, entretanto, reaberto no sentido sul-norte.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, cerca das 18:25, a frente de fogo com maior atividade "está a ceder aos meios de combate".