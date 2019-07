Actualidade

O MC rapper brasileiro Rincon Sapiência, que atua hoje no Festival Músicas do Mundo, em Sines, promete "continuar resistindo", mas admite que "vai ter que ter um pouco de paciência", para ver uma mudança no Brasil.

"A gente vai continuar resistindo, continuar fazendo o que a gente gosta de fazer, acreditando que as coisas possam mudar", disse, em entrevista à Lusa.

"Infelizmente, vai ter que ter um pouco de paciência para acontecer essa mudança", prevê Rincon Sapiência, reconhecendo que, ainda que se tenham usado "várias vias questionáveis", o que está acontecendo no Brasil "aconteceu de uma forma democrática".