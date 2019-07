Motoristas

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) fez chegar ao Turismo de Portugal a preocupação com o impacto da greve dos motoristas, que será "em cascata violentíssimo", apelando para que os serviços mínimos cheguem a todo o território.

Em declarações à Lusa, a presidente executiva da AHP, Cristina Siza Vieira, disse que a associação fez "chegar ao Turismo de Portugal, em devido tempo," as preocupações e, antes de tudo, a "esperança de que possa haver um entendimento entre representantes dos trabalhadores e dos empregadores" para que a paralisação possa não ocorrer.

Há no setor "a grande preocupação que os serviços mínimos possam ocorrer, ao contrário do que aconteceu na Páscoa, para todo o país. Neste momento, temos dito 'atenção: os serviços mínimos têm que cobrir todo o território nacional e também ser percentualmente mais elevados, os 30% a 40%, e cobrir todas as áreas'", afirmou Cristina Siza Vieira.