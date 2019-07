Actualidade

O combate ao fogo que deflagrou hoje, em Peroviseu, Fundão, distrito de Castelo Branco, está a decorrer "favoravelmente" e a expectativa é que possa estar dominado nas próximas horas, disse à Lusa o comandante da Proteção Civil no teatro de operações.

"Em termos gerais, estamos a progredir e os trabalhos a decorrer muito favoravelmente. Pensamos nas próximas horas ter o incêndio como dominado, se as condições meteorológicas se mantiverem. Essa é a expectativa que temos", afirmou, Amândio Nunes, segundo comandante operacional distrital de Castelo Branco, que está a comandar as operações no local.

Este responsável explicou ainda que o incêndio está dividido em três frentes, sendo que uma delas já está 50% dominada, outra a 70% e uma terceira começava, pelas 20:15, a ceder aos meios.