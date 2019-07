Actualidade

O desmoronamento de uma plataforma interior num clube noturno na Coreia do Sul causou hoje dois mortos e dez feridos, incluindo nove atletas estrangeiros que participam no campeonato do mundo de natação, disseram as autoridades.

Ao todo, 370 pessoas estavam no clube, na cidade de Gwangju, no sul do país, quando ocorreu o acidente, indicaram.

Dois sul-coreanos morreram, e entre os dez feridos contavam-se nove atletas estrangeiros: quatro norte-americanos, dois neo-zelandeses, um holandês, um italiano e um brasileiro.