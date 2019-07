Actualidade

O diretor-geral da Organização Internacional das Migrações, António Vitorino, e o coordenador do programa eleitoral do CDS-PP, Adolfo Mesquita Nunes, participam na 17.ª edição da Universidade de Verão do PSD, que será encerrada pelo presidente, Rui Rio.

Entre 26 de agosto e 01 de setembro, realiza-se em Castelo de Vide (Portalegre) a tradicional iniciativa social-democrata de formação de jovens quadros, que contará também entre os oradores com o professor universitário e antigo ministro do Desenvolvimento Regional Miguel Poiares Maduro, dois vice-presidentes do PSD, David Justino e Salvador Malheiro, e o eurodeputado do partido Paulo Rangel.

O porta-voz do Conselho Estratégico Nacional (CEN) para a área das Finanças públicas, Joaquim Sarmento, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, o comissário europeu Carlos Moedas e alguns cabeças de lista do PSD às legislativas - como Filipa Roseta (Lisboa), Hugo Carvalho (Porto) e Ana Miguel Santos (Aveiro) - marcarão também presença na Universidade de Verão do PSD.