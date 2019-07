Actualidade

O grupo extremista islâmico Boko Haram ficou conecido pela comunidade internacional há dez anos, após uma violenta repressão das forças estatais no nordeste da Nigéria, conduzindo o país a uma guerra civil.

Em julho de 2009, as operações contra o Boko Haram, que então se dedicava principalmente à oração, mataram centenas de membros do grupo, incluindo o seu líder espiritual, Muhammed Yusuf, numa manobra que se baseou no receio de que a presença da al-Qaida pudesse empurrar os nigerianos muçulmanos para um caminho de violência.

Após a repressão pelas forças de segurança poucos esperavam o restabelecimento do grupo cujo nome significa "a educação ocidental é blasfémia".