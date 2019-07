Actualidade

O diplomata do Ministério das Relações Exteriores brasileiro (Itamaraty) Paulo Roberto de Almeida afirmou hoje, à agência Lusa, que o Brasil assemelha-se a uma "República das bananas" devido ao "nepotismo" da nomeação de Eduardo Bolsonaro para embaixador.

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, anunciou no dia 11 de julho a sua intenção de indicar o seu terceiro filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, para embaixador do Brasil em Washington, capital dos Estados Unidos da América, uma possibilidade que, segundo Paulo Roberto de Almeida, tem prejudicado a imagem internacional do país.

"Só Repúblicas de bananas têm esse 'familismo', esse nepotismo, filhotismo, essa personalização de relações políticas importantes, como são as diplomáticas, num sistema que antigamente pertencia à aristocracia, às oligarquias, e que hoje é inaceitável para os padrões de uma diplomacia consolidada no sistema burocrático", afirmou o ex-embaixador em entrevista à Lusa.