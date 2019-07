Actualidade

A polícia de Hong Kong lançou hoje gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes concentrados no noroeste de Hong Kong, onde no domingo passado várias pessoas foram atacadas por alegadas tríades.

Agentes com equipamento antimotim dispararam granadas de gás contra os manifestantes, na zona de Yuen Long, depois dos apelos da polícia para porem fim à marcha não autorizada.

Dezenas de milhares de manifestantes, de acordo com as imagens difundidas por meios de comunicação locais, concentraram-se para responder ao ataque de domingo passado, em que homens encapuzados, vestidos de branco e munidos com bastões, investiram indiferentemente contra uma multidão, na sua maioria manifestantes que tinham participado num protesto na cidade e se encontravam numa estação ferroviária em Yuen Long, perto da fronteira chinesa. Pelo menos 45 pessoas ficaram feridas.