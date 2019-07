Actualidade

Mais de 200 pessoas que participam hoje na manifestação não autorizada da oposição russa contra a exclusão de candidatos nas eleições locais de 08 setembro foram detidas pela polícia moscovita.

Esta manifestação foi convocada pela oposição extraparlamentar para exigir o registo dos seus candidatos às eleições municipais que vão realizar-se em setembro, tendo a polícia moscovita advertido na sexta-feira que pretendia utilizar todos os meios para impedir o protesto, não autorizado.

De acordo com os últimos dados disponibilizados pelo portal OVD Info, foram detidas 211 manifestantes no centro de Moscovo, com a polícia a transferir os detidos para carrinhas instaladas na zona da concentração, horas antes de esta se ter iniciado, às 14:00 horas locais (12:00 horas em Lisboa).