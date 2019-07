Actualidade

A GNR deteve durante a noite de hoje 25 pessoas em flagrante delito, 12 das quais por conduzirem sob o efeito do álcool.

As detenções ocorreram durante uma operação de prevenção e combate à criminalidade violenta e fiscalização rodoviária realizada pela GNR em todo o território nacional entre as 20:00 horas de sexta-feira e as 08:00 horas de hoje.

Em comunicado a GNR adianta ainda que entre as detenções, três foram por condução sem habilitação para tal, uma por tráfico de drogas e outras por posse de arma proibida.