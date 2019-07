Actualidade

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) conquistou hoje a 87.ª 'pole position' da carreira na Fórmula 1, ao ser o mais rápido na sessão de qualificação para o Grande Prémio da Alemanha, 11.ª prova do Mundial.

No dia em que a Mercedes assinalou os 125 anos de presença nos desportos motorizados com uma indumentária especial utilizada pelos seus mecânicos, uma pintura alusiva nos seus monolugares e uma grande faixa nas bancadas do circuito de Hockenheim, Lewis Hamilton estabeleceu o tempo de 1.11,767 minutos na sua melhor volta, logo à primeira tentativa.

No entanto, o piloto britânico, campeão em título, esteve mesmo para não participar na sessão devido a "dores de garganta" que o afetaram de manhã e o francês Esteban Ocon estava preparado para o substituir.