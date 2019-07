Actualidade

Cabul, Afeganistão 27 jul 2019 (EFE) - O governo afegão anunciou hoje que iniciará as conversações de paz, dentro de duas semanas, com o talibãs, que têm estado a negociar com os Estados Unidos, por se negarem a falar com as autoridades de Cabul, que consideram ilegítimas.

"As negociações cara a cara entre o Governo do Afeganistão e os talibãs começarão dentro de duas semanas", informou, em comunicado o vice-ministério para a paz afegão.

O executivo terá uma delegação de 15 membros, formada por elementos do Governo, religiosos e ativistas, para se sentar a negociar com representantes dos talibãs a fim de que seja alcançado um acordo de paz, depois de 18 anos de guerra.