Actualidade

O Irão acusou hoje os países vizinhos de terem, com ações "arrogantes", tornado o diálogo impossível, por ocasião de uma visita a Teerão do chefe da diplomacia de Omã, em plena tensão regional.

Durante as sucessivas crises regionais, Omã manteve sempre boas relações com o Irão, o que lhe tem permitido desempenhar, por vezes, um papel de mediação, tanto com os Estados Unidos como com outros países do Golfo.

"Alguns países da região não apenas removeram todas as oportunidades de discussão, com ações e comportamentos apressados ??e arrogantes, mas também tornaram muito difícil a gestão de crises regionais", declarou o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, Ali Chamkhani.