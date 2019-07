Actualidade

A seleção portuguesa de andebol de sub-21 falhou hoje a qualificação para a final do Mundial do escalão, ao ser derrotada nas 'meias' pela Croácia, por 31-28, em Pontevedra, Espanha.

A equipa lusa, que pela segunda vez na história chegou às meias-finais da competição, já perdia ao intervalo por 12-9, embora no segundo tempo ainda tenha estado na liderança, a última vez aos 20-19.

A disputa do terceiro lugar, no domingo, vai ser com o Egito, que hoje foi batido pela França, por 35-33.