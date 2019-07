Actualidade

O Fórum de São Paulo denunciou, na proposta de declaração final a assinar hoje, as "agressões sistemáticas do imperialismo" e alertou para o "desenvolvimento de uma guerra judicial" para isolar líderes políticos e sociais de esquerda na região.

"Reconhecemos a necessidade urgente de travar as agressões sistemáticas do imperialismo contra a soberania, a autodeterminação e a integração dos nossos povos", na América Latina, disse o grupo na proposta de declaração final, que será assinada por quase 500 delegados, no último dia do encontro, em Caracas.

De acordo com o documento, o imperialismo, numa referência aos Estados Unidos e a alguns países da Europa, "pretende pôr fim a todos os princípios do Direito internacional público e impor cenários de guerra" na América Latina.