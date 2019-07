Actualidade

Ao gosto de voar, três pilotos de parapente associaram a missão de vigiar praias e arribas, no litoral de Torres Vedras, como complemento aos tradicionais meios de vigilância balnear.

A sobrevoar as praias do concelho há 20 anos, João Belo, 53 anos, já se habituou à experiência de prevenir, vigiar e alertar a população para os perigos existentes no mar e nas arribas e até reportar ocorrências às autoridades.

"É gratificante estarmos a fazer um voo de lazer e, ao mesmo tempo, estarmos a ser úteis", diz à agência Lusa.