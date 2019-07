Actualidade

Malaca, Malásia, 28 jul (Lusa) O responsável do museu do Bairro Português em Malaca, Malásia, está desapontado com Portugal por não ajudar na remodelação do espaço, visivelmente degradado, que conta uma história do legado português com mais de 500 anos.

Em entrevista à Lusa no museu situado no coração do Bairro Português em Malaca onde se estima viverem ainda mil a dois mil luso-descendentes em cerca de 180 casas, Jerry Alcantra afirma estar desapontado com os portugueses que "dizem querer ajudar", sem que esta chegue.

"Não quero ofender ninguém, só digo o que deve ser dito", sublinha o lusodescendente.