Sines, Setúbal, 28 jul 2019 (Lusa) - O grupo sul-africano Ladysmith Black Mambazo, que chegou a cantar num aniversário de Nelson Mandela, continua a tentar honrar "o exemplo" do ex-Presidente que liderou a luta contra o regime do 'apartheid'.

"Tata Madiba [nome pelo qual é carinhosamente tratado na África do Sul Nelson Mandela] é um grande exemplo de como devemos aprender a perdoar e a amar e a espalhar esse amor. Aprendemos tanto com ele", disse Sibongiseni Shabalala, em entrevista à Lusa, antes do concerto que os Ladysmith Black Mambazo deram no Festival Músicas do Mundo, em Sines, no sábado à noite.

"Foi uma honra conhecer tata [pai] Nelson Mandela", confessou, recordando que o grupo foi convidado para cantar num aniversário do ex-Presidente, que lhes disse que a música deles tinha sido "uma inspiração enquanto esteve preso".