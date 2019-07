Actualidade

A Viagem Medieval de Santa Maria da Feira arranca quarta-feira, envolvendo diariamente o trabalho de 2.000 pessoas na recriação que retrata o reinado de D. Fernando e também disponibiliza transfers modernos para ser mais prática e ecológica.

Tendo registado uma afluência na ordem dos 700.000 visitantes na sua edição de 2018, a iniciativa ocupa agora 34 hectares no centro histórico da Feira, devido ao alargamento proporcionado pelo novo pórtico da Rua do Carvalhal, e, segundo Paulo Sérgio Pais, diretor-geral do evento, mantém-se como "a maior recriação histórica da Europa".

Organizado por autarquia, empresa municipal Feira Viva e federação das coletividades locais, o evento prevê até 11 de agosto um programa em que se incluem 170 espetáculos e 1.600 performances de animação circulante, sempre inspirados por episódios da governação do monarca que, conhecido como "O Belo Inconstante", subiu ao trono aos 22 anos e governou entre 1367 e 1381.