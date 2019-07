Actualidade

A companhia Saudade Theatre funciona nos Estados Unidos há cinco anos com a missão de "fazer pontes" artísticas com portugueses, tendo como objetivo apresentar uma produção em Portugal, enquanto 'sonha' com um teatro próprio em Los Angeles.

Fundado por Filipe Valle Costa, que divide atualmente a direção artística com Diogo Martins, o projeto arrancou em Nova Iorque, onde os dois atores viviam, e aí foi desenvolvendo várias colaborações e projetos com artistas nacionais.

Valle Costa começou a trabalhar na série da FX "Snowfall" em Los Angeles, e "do nada a vida vira", como contou à Lusa. "Viemos logo para cá, e filmei aqui durante dois anos, e também falávamos sobre o teatro estar em Nova Iorque e o cinema e televisão em Los Angeles", revela.