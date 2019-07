Actualidade

O ex-presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim, disse hoje que Rui Rio é um dirigente partidário "diferente" dos outros, porque pensa a "médio e longo prazo".

"O Rui Rio é um dirigente partidário um pouco diferente do habitual", começou por afirmar antes da chegada do presidente nacional dos social-democratas à Herdade do Chão da Lagoa para a festa do PSD-Madeira.

"Normalmente em Portugal os dirigentes partidários só pensam em votos e ganhar eleições, o projeto do Rui Rio é um projeto de médio e longo prazo, primeiro está o Estado e depois o partido", acrescentou, lembrando que só Francisco Sá Carneiro fazia o mesmo.