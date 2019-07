Actualidade

O líder do PSD, Rui Rio, disse hoje que nunca conseguiu ganhar sondagens, sendo a sua "especialidade" ganhar eleições, e garantiu que não procura afastar os críticos da sua liderança das listas de candidatos à Assembleia da República.

"Está provado que eu, em sondagens, sou mau e realmente não tenho conseguido ao longo de toda a minha carreira política ganhar sondagens", reconheceu, realçando, no entanto, que tem sido mais sua "especialidade" de ganhar eleições, referindo-se às sondagens que apontam que o PSD poderá obter o pior resultado de sempre nas eleições de 06 de outubro.

"Enfim, cada um é como cada qual. Eu sou muito melhor em ganhar eleições do que sondagens", afirmou Rui Rio aos jornalistas, à chegada à Herdade do Chão da Lagoa, nas serras do Funchal, onde decorre a festa do PSD/Madeira, considerada a maior do partido a nível nacional.