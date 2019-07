Actualidade

Um homem de 24 anos ficou em prisão preventiva por suspeita da prática de um crime de incêndio florestal em Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra, informou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a diretoria do Centro revela que o detido, já com antecedentes criminais por crimes de incêndio, é suspeito de ter ateado fogo, na sexta-feira, nas imediações da cidade de Oliveira do Hospital.

"Por volta das 15:30, o suspeito, usando chama direta, colocou um incêndio em zona florestal povoada com mato, silvado e pinheiros, dentro de uma vasta mancha florestal, que teria proporções mais gravosas caso não tivesse havido uma rápida intervenção de populares e dos bombeiros de Oliveira do Hospital", lê-se na nota.