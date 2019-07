Actualidade

Uma forte explosão seguida de um ataque de homens armados abalou hoje instalações de campanha do primeiro vice-presidente da lista do chefe de Estado afegão Ashraf Ghani, candidato à reeleição nas eleições marcadas para 28 de setembro.

Segundo indicou o porta-voz do Ministério do Interior, Nasrat Rahimi, a explosão ocorreu cerca das 16:40 horas locais (13:10 horas em Lisboa), aconteceu nas imediações das instalações da 'Tendência Verde' (AGT), um movimento político formado por Amrullah Saleh, primeiro vice-presidente da lista de Ashraf Ghani.

"Homens armados entraram depois nos escritórios" do movimento, adiantou o mesmo porta-voz, precisando que Amrullah Saleh, que já foi ministro do Interior do Afeganistão, não ficou ferido.