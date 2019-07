Actualidade

Pelo menos duas pessoas morreram hoje e 25 ficaram feridas na explosão seguida de ataque armado, em Cabul, a instalações de campanha do primeiro vice-presidente da lista do chefe de Estado afegão Ashraf Ghani, candidato à reeleição para a Presidência.

Este ataque ocorreu no primeiro dia de campanha para as eleições presidenciais, que estão marcadas para 28 de setembro, com as autoridades afegãs a referirem que, após uma forte explosão, "homens armados entraram nas instalações" da 'Tendência Verde' (AGT), um movimento político formado por Amrullah Saleh, primeiro vice-presidente da lista da candidatura de Ashraf Ghani.

De acordo com as informações avançadas pelo porta-voz do Ministério do Interior, Nasrat Rahimi, o candidato a vice-presidente e ex-ministro do Interior, Amrullah Saleh, foi "evacuado do prédio e transportado para um local seguro".