Actualidade

O Irão insistiu hoje no direito, estipulado no acordo nuclear de 2015 e numa resolução do Conselho de Segurança da ONU, de exportar petróleo e acusou Estados Unidos e Reino Unido de estarem a atuar contra esses acordos.

Representantes do Irão e de cinco países (França, Reino Unido, Alemanha, Rússia e China) que continuam comprometidos com o acordo nuclear designado como Plano de Ação Conjunta Global (JCPOA, na sigla em inglês) realizaram hoje em Viena uma reunião extraordinária para conseguir salvar o pacto, do qual os Estados Unidos se retiraram.

"Qualquer obstáculo à forma como o Irão exporta o seu petróleo vai contra o JCPOA (acordo nuclear)", sublinhou o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão Abbas Araghchi, após a reunião.