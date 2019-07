Actualidade

Um ataque do grupo 'jihadista' Boko Haram no sábado a um grupo de homens que regressava de uma cerimónia fúnebre no nordeste da Nigéria, fez 65 mortos, declarou hoje um responsável local.

Um primeiro balanço divulgado no sábado indicava que o ataque deixou 23 mortos, mas dezenas de corpos foram depois descobertos, numa aldeia próxima da capital do estado de Borno, Maiduguri.

"Há 65 mortos e 10 feridos", declarou Muhammed Bulama, chefe do governo local.