Actualidade

Sporting, em femininos, e Benfica, em masculinos, revalidaram hoje os títulos de campeões nacionais de clubes de atletismo, cuja final decorreu este fim de semana em Leiria.

Em ambos os casos, o triunfo eleva para nove títulos a série vitoriosa, sem que mais nenhum emblema se tenha intrometido na discussão dos primeiros lugares coletivos.

No setor masculino, o Benfica chegou aos 162 pontos, contra 151 do Sporting. Na luta pelo 'bronze' as bracarenses foram bem mais fortes do que a Juventude Vidigalense, de Leiria - 105,5 e 92 pontos.