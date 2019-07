Actualidade

O Sporting perdeu hoje por 2-1 com o Valência, em jogo de apresentação aos sócios para a época futebolística 2019/20, disputado no Estádio José Alvalade, falhando pelo segundo ano seguido a conquista do Troféu Cinco Violinos.

A equipa lisboeta inaugurou o marcador aos cinco minutos, através do holandês Bas Dost, mas os espanhóis deram a volta ao resultado com golos de Geoffrey Kondogbia, aos 10, e Kevin Gameiro, aos 66, 'roubando' o troféu ao Sporting, que no ano passado tinha perdido frente ao Empoli, depois de se ter imposto nas seis primeiras edições da prova.

O Sporting disputou o último jogo de preparação antes da estreia oficial na nova temporada, que vai acontecer no próximo domingo, 04 de agosto, frente ao rival Benfica, na final da Supertaça portuguesa, no Estádio Algarve.