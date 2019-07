Actualidade

O filme "Eternal Winter" ("terno Inverno"), do realizador húngaro Attila Szasz, é o "grande vencedor" dos 23.º Encontros Internacionais de Cinema, Televisão, Vídeo e Multimédia - Avanca 2019", que encerrou hoje em Ovar, avançou à Lusa o presidente do festival.

"Eterno Inverno", um filme sobre as 700 mil vítimas húngaras dos campos de trabalho soviéticos, arrebatou o Prémio Cinema para a Melhor Longa Metragem o Prémio D. Quixote da FICC - Federação Internacional de Cineclubes, o prémio de melhor fotografia e o de melhor atriz para Marina Gera, declarou à Lusa o presidente do Cineclube de Avança e do festival, António Costa Valente.

O certame, que encerrou hoje após dez dias de festival e cinco dias de competição, por onde passaram 36 filmes em estreia mundial e 84 os filmes em competição, entre os quais sete películas portuguesas na competição internacional, atribuiu uma menção especial ao filme inglês "Taniel", de Garo Berberian.