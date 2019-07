Incêndios

O Ministério da Administração Interna já identificou os municípios sem Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) em vigor, encontrando-se em curso "o processo de contraditório", findo o qual podem vir a ser multados.

Em caso de incumprimento do prazo definido (31 de março), explicava em abril o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, seria retido, no mês seguinte, "20% do duodécimo das transferências do Fundo de Equilíbrio Financeiro", tal como prevê o Orçamento do Estado para 2019.

Em resposta enviada à Lusa, em 15 de julho, o Ministério da Administração Interna, ao qual cabe a aplicação de sanções, revela que "em articulação com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas [ICNF], foram identificados os municípios sem Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios em vigor", encontrando-se em curso "o processo de contraditório e de análise das respostas dos municípios".