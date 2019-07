Actualidade

Pelo menos 24 mortos e 50 feridos é o novo balanço avançado hoje pelas autoridades afegãs do atentado de sábado contra instalações de campanha do primeiro vice-presidente da lista do chefe de Estado afegão.

"No ataque morreram 20 pessoas e 50 ficaram feridas", disse o porta-voz do Ministério do Interior, Nasrat Rahimi.

O balanço anterior dava conta de dois mortos e 25 feridos, de acordo com as autoridades afegãs.