Actualidade

Pelo menos três pessoas morreram e 15 ficaram feridas num tiroteio, no domingo, numa feira de comida no norte da Califórnia, nos Estados Unidos, informaram hoje as autoridades, em novo balanço.

A polícia informou que o atirador foi abatido momentos depois de abrir fogo na feira do alho de Gilroy, que se realiza todos os anos na cidade de 50 mil habitantes, a cerca de 170 quilómetros a sul de São Francisco.

Testemunhas dão ainda conta de um segundo suspeito, mas as autoridades não confirmaram ainda a informação.