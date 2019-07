Actualidade

A polícia vietnamita deteve quase 400 cidadãos chineses no norte do país, na maior operação de sempre contra jogos de azar no Vietname, envolvendo estrangeiros, informou hoje a imprensa oficial de Hanói.

A maior parte dos jogos de azar está proibido a cidadãos do Vietname, apesar de alguns casinos operarem em 'resorts' e hotéis, para estrangeiros.

Nos últimos anos, grupos criminosos da China têm usado o país para operar casinos 'online'.